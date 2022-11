Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un e-mail adresat personalului, proprietarul companiei a spus ca angatii vor fi asteptati la birou cel putin 40 de ore pe saptamana, potrivit Bloomberg. Musk a adaugat ca ”nu exista nicio modalitate de a indulci mesajul” ca incetinirea economiei globale va afecta veniturile din publicitate ale…

- Averea neta a lui Elon Musk a scazut marti sub 200 miliarde de dolari, dupa ce investitorii au vandut masiv actiuni Tesla, din cauza temerilor ca acesta este mai preocupat de reteaua de socializare Twitter, transmite Reuters.Conform datelor Forbes, averea neta a lui Musk se situeaza la 194,8…

- Averea neta a lui Elon Musk a scazut marti, 8 noiembrie, sub 200 miliarde de dolari, dupa ce investitorii au vandut masiv actiuni Tesla, din cauza temerilor ca directorul general si principalul actionar al celui mai valoros producator de automobile electrice este mai preocupat de reteaua de socializare…

- Au trecut doar cateva zile de cand Elon Musk a facut "curat" in randul angajaților și, dupa ce a concediat aproximativ 50% dintre cei care lucrau la Twitter, miliardarul s-a razgandit și cheama inapoi cateva zeci de persoane pe care le-a disponibilizat. Care este motivul pentru care fondatorul Tesla…

- Miliardarul Elon Musk, fondatorul Tesla și Space X și noul proprietar al Twitter, se afla in Romania, unde va petrece de Halloween la Castelul medieval Bran (județul Brașov). Cel mai bogat om din lume, cu o avere ce trece de 220 de miliarde de dolari, și-a chemat gașca de prieteni, dar și vedete de…

- Elon Musk, director al Tesla si SpaceX, a preluat joi controlul Twitter dupa ce a finalizat achizitionarea retelei de socializare pentru 44 de miliarde de dolari, potrivit mai multor articole din presa de specialitate americana, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Miliardarul american Elon Musk a negat, marți, ca ar fi discutat cu Vladimir Putin inainte sa posteze pe Twitter controversatele sale „propuneri” pace in Ucraina. Intr-un nou mesaj pe rețeaua sociala, fondatorul Tesla spune ca a vorbit cu Putin „in urma cu 18 luni, despre spațiu”.

- Odata cu o mare putere tehnologica vine și o mare responsabilitate politica, noteaza The Economist . Ca șef al Tesla, cel mai valoros producator de mașini din lume, și al SpaceX, a doua cea mai valoroasa companie „unicorn” din lume, Elon Musk este o legenda in afaceri. Ca talentat specialist in tehnologie,…