Elon Musk și Jack Dorsey vorbesc de "Web3". Uite ce înseamnă și de ce ar putea revoluționa internetul Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, și Jack Dorsey, cofondatorul și pâna recent CEO-ul Twitter, și-au exprimat recent gândurile despre o posibila noua versiune a internetului numit &"Web3&". Uite la ce se refera doi dintre cei mai cunoscuți miliardari din domeniul tech, relateaza CNBC.



Deși deocamdata înca este un concept nu foarte clar, Web3, denumit și Web 3.0 de unii, este laudat de proponenții sai drept o versiune a internetului descentralizata și pe baza de blockchain, tehnologia din spatele marilor criptomonede și tokenuri nefungibile sau NFT-uri.



