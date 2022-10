Stiri pe aceeasi tema

- Tencent Holding a investit de ani de zile in sute de afaceri in curs de dezvoltare, in principal pe piata onshore. De obicei, a achizitionat participatii minoritare si a ramas ca investitor financiar pasiv. Cu toate acestea, acum cauta in mod agresiv sa detina participatiile majoritare sau chiar controlul…

- Rusia discuta un nou proiect de infrastructura major de a livra gaze Chinei prin Mongolia, a declarat miercuri presedintele rus Vladimir Putin. Moscova incearca astfel sa inlocuiasca Europa ca principal client pentru gazul rusesc, relateaza Reuters. Gazoductul „Power of Siberia 2” ar putea deveni un…

- Un ofițer american de 41 de ani, cu misiuni in Afganistan și Irak, a murit in Romania, la baza militara Mihail Kogalniceanu. Potrivit Ministerului Apararii Naționale (MApN) al Romaniei, decesul s-a produs la data de 6 septembrie 2022, „din cauze naturale”. Anunțul MApN a fost difuzat la data de 14 septembrie…

- Romanii afectati de situatia de la Blue Air trebuie sa se adreseze companiei, iar daca nu se rezolva cu compania, Autoritatii pentru protectia consumatorilor, a declarat pentru Agerpres , comisarul european pentru transporturi, Adina Valean, in cadrul unui interviu realizat la Strasbourg, apreciind…

- Dolarul american este mai scump in raport cu leul comparativ cu moneda europeana, in conditiile in care cursul afisat marti de banca centrala a indicat 4,9225 lei pentru un dolar, fata de 4,8851 de lei pentru un euro. Aprecierea dolarului ar putea putea determina cresterea facturilor la carburanti,…

- China se trezește din ce in ce mai des blocata in competiția ideologica și politica cu Occidentul, așa ca Ministerul de Externe de la Beijing s-a decis sa nu mai joace „cu manuși”, așa cum o facea a inainte. „Lupii razboinici” este denumirea data noului stil de politica externa al Chinei, mult mai direct…

- Un tren care transporta 20 de containere și marfuri in valoare de aproape 10 milioane de euro a plecat din Hefei, China, cu destinația Budapesta. Este prima livrare de marfa de acest tip efectuata vreodata cu trenul intre cele doua orașe. Calatoria va dura intre 16 și 18 zile, mult mai rapid decat trimiterea…

- Un purtator de cuvant al Ministerului chinez de Externe a respins joi, 7 iulie, un avertisment comun al șefilor MI5 și FBI privind amenințarea crescanda pe termen lung pe care o reprezinta China pentru interesele Regatului Unit și ale SUA. Directorul general al MI5, Ken McCallum, a declarat ca serviciul…