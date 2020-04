Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a raspuns favorabil prin Twitter ofertei de ajutor a miliardarului american Elon Musk, directorul-executiv al Tesla Inc, care propusese in aceasta saptamana sa doneze aparate de ventilat mecanic indispensabile in lupta impotriva coronavirusului tuturor celor care au nevoie de ele, potrivit…

- CEO-ul companiei, Elon Musk, a anuntat pe Twitter ca fabrica localizata in Buffalo, New York, va fi reconvertita pentru a produce ventilatoare, necesare tratarii pacientilor infectati cu COVID-19.

- Marii producatori de mașini se aliniaza companiilor care și-au oferit ajutorul in lupta cu Covid-19. Dupa ce italienii de la Fiat au inceput sa fabrice maști, trei firme americane, una japoneza și una britanica s-au aratat dispuse sa faca ventilatoare, scrie BBC.Luni, una din fabricile Fiat din China…

- Elon Musk este urmarit de aproape 32 de milioane de utilizatori Twitter. Seful Tesla și SpaceX a incarcat o poza in care se amuza pe seama celor care cumpara excesiv hartie igienica. Langa poza, Musk a adaugat mesajul: "Panica coronavirus este o prostie". In poza se poate observa o rola de…

- ​​Elon Musk a stârnit atenția fanilor lui de pe Twitter, dupa ce a afirmat despre coronavirus ca este doar ”o prostie”. Postarea a strâns deja un milion de aprecieri și 40 de mii de redistribuiri, conform The Independent. Șeful Tesla și SpaceX este urmarit de aproape…

- Renumit pentru masini electrice si rachete, dar si pentru declaratii controversate, Elon Musk, fondatorul companiei Tesla, si-a dezvaluit o alta pasiune, muzica electronica, informeaza AFP. "Am compus o melodie intitulata 'Don't doubt ur vibe' (Ai incredere in instinctele tale)", a anuntat…

- Omul de afaceri Elon Musk scrie și interpreteaza muzica dance electronica, arata platforma britanica Independent.Elon Musk a incheiat o saptamana aglomerata. Dupa ce a dus compania Tesla la un preț record al acțiunilor și a coordonat lansarea pe orbite a unei noi serii de 60 sateliți pentru…

- Donald Trump i-a adus miercuri un omagiu "geniului" Elon Musk, creatorul masinilor electrice Tesla si al companiei spatiale SpaceX, intr-un interviu in care presedintele american cere sa fie aparati marii investitori din istorie, relateaza AFP. "El este bun la rachete, de fapt. Nu am mai…