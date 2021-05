Stiri pe aceeasi tema

- Dogecoin a scazut puternic sambata seara dupa ce atinsese o valoare record in timpul zilei, declinul incepand in timpul apariției lui Elon Musk – care a incurajat criptomoneda, la Saturday Night Live. In timpul emisiunii, miliardarul a spus, in gluma, ca Dogecoin este „o pacaleala”, informeaza Bloomberg.…

- Doi barbati au murit in urma accidentului, sambata noaptea. Potrivit multiplelor declaratii facute de politisti, se pare ca nimeni nu se afla la volanul automobilului Tesla. Vehiculul electric, un Tesla 2019 Model S, s-a ciocnit de un copac si a luat foc. O persoana a fost gasita pe scaunul pasagerului…

- Elon Musk, 49 de ani, patronul Tesla și SpaceX, a facut un anunț spectaculos privind viitorul mașinilor tesla. Miliardarul a postat in aceasta dimineața un mesaj pe Twitter prin care anunța ca, incepand de azi, mașinile Tesla pot fi cumparate prin Bitcoin, cea mai cunoscuta criptomoneda. 55. ...

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, a raspuns criticilor privind averea sa uriașa formulate de senatorul american Bernie Sanders, afirmand ca iși va folosi banii pentru a ajuta umanitatea. „Acumulez resurse pentru a ajuta sa facem viața multiplanetara și sa extindem lumina conștiinței catre stele„, a…

- Kremlinul a numit luni "interesanta" propunerea celui mai bogat om din lume, Elon Musk, de a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin pe reteaua sociala audio Clubhouse, relateaza France Presse. Citește și: Clotilde Armand iși AMENINȚA angajații: dați documentele la DNA sau ZBURAȚI Elon…

- Administrația prezidențiala din Rusia a catalogat luni drept „interesanta” o propunere, pe Twitter, a celui mai bogat om din lume, Elon Musk, de a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin pe reteaua de socializare audio Clubhouse, relateaza AFP. Conducatorul producatorului de vehicule electrice de…

- Kremlinul a numit luni "interesanta" propunerea celui mai bogat om din lume, Elon Musk, de a discuta cu presedintele rus Vladimir Putin pe reteaua sociala audio Clubhouse, relateaza France Presse. Elon Musk, seful producatorului de vehicule electrice de ultima generatie Tesla si al companiei…

- Miliardarul sud-african Elon Musk a anunțat sâmbata ca scrie o carte despre Tesla și SpaceX, cele mai mari companii ale sale, relateza Business Insider.„E timpul pentru a spune povestea Tesla și SpaceX”, a scris Musk pe Twitter. „A Pamântului și a Marte”,…