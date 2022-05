Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a transmis ca guvernele și companiile ar putea fi nevoite sa plateasca pentru a folosi conturile de pe Twitter. „Twitter va fi mereu gratuit pentru utilizatorii ocazionali, dar poate un cost modic pentru utilizatorii comerciali/guverne”, a scris Elon Musk, miercuri, pe Twitter. Ultimately,…

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a vandut actiuni in valoare de 8,5 miliarde de dolari la constructorul american de automobile electrice, arata documentele remise autoritatilor de reglementare, tranzactii care cel mai probabil sunt destinate sa il ajute pe Musk sa poata finanta preluarea…

- Miliardarul Elon Musk a vandut zilele astea actiuni Tesla in valoare de circa 8,4 miliarde de dolari, in contextul acordului de preluare a platformei de socializare Twitter, potrivit documentelor depuse la Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare, relateaza News.ro . Potrivit documentelor,…

- CEO-ul Tesla si SpaceX a vandut marti si miercuri aproximativ 4,4 milioane de actiuni ale companiei sale de vehicule electrice. Noile declaratii depuse vineri au aratat vanzari suplimentare de 5,2 milioane de actiuni, efectuate joi. Primele vanzari de actiuni Tesla facute de Musk au fost facute marti,…

- Aprilie a fost o luna de foc pentru Twitter, ea incepand cu Elon Musk care cumpara 9.2% din reteaua de socializare. Apoi la mijlocul lunii a venit si oferta de achizitionare a 100% din retea pentru 43 de miliarde de dolari. A urmat o potentiala strategie de „pilula otravita” si in cele din urma acceptarea…

- Elon Musk a devenit patronul Twitter in urma unei tranzacții de 44 de miliarde de dolari, scrie The Guardian . Twitter a a acceptat astfel acordul de preluare a companiei de catre patronul Tesla, cel mai bogat om din lume. Twitter a acceptat sa se vanda lui Elon Musk, iar in urma tranzacției, Musk…

- Potrivit documentului, Musk a spus ca, avand in vedere lipsa de raspuns din partea consiliului de administratie al Twitter, el analizeaza acum o oferta de achizitie pentru a cumpara unele sau toate actiunile companiei direct de la actionarii sai. Din totalul sumei de 46,5 miliarde de dolari, Musk si-a…

- Romania are noi miliardari in dolari. Cat despre fruntea clasamentului bogaților afaceriști ai noștri, Daniel Dines a pierdut teren in fața lui Ion Țiriac dupa un an de supremație in clasamentul Forbes. 4 noi romani au aparut, in premiera in Forbes, topul dedicat miliardarilor lumii. Informaticienii…