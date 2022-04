Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general de la Tesla Inc, Elon Musk, a acumulat o participatie de 9,2% la platforma de socializare Twitter, o dezvaluire care a provocat cresterea cu 26% a pretului actiunilor Twitter, informeaza Reuters.

- Actiunile Meta au scazut cu 26%, stergand peste 200 de miliarde de dolari din capitalizarea de piata a companiei, aceasta fiind pierdere consemnata intr-o singura zi de o companie din SUA. Declinul a redus averea neta a fondatorului si directorului executiv Zuckerberg la 85 de miliarde de dolari, potrivit…

- Miliardarul Elon Musk, cunoscut ca un mare influencer, și un mare susținator al anumitor criptomonede, vrea ca McDonald’s sa accepte moneda Dogecoin ca mijloc de plata. “Aș manca un happy meal la TV daca McDonald’s ar accepta plata cu Dogecoin”, a scris Elon Musk pe contul sau de Twitter, unde este…

- Elon Musk, directorul general al Tesla Inc, a scris pe Twitter ca producatorul de automobile electrice va majora prețul in SUA al software-ului sau avansat de asistent pentru șofer, denumit "Full Self Driving", la 12.000 de dolari, pe 17 ianuarie, conform Reuters. Creșterea de 20% a prețului…