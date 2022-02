Antreprenorul miliardar Elon Musk a afirmat, sambata, intr-un mesaj pe Twitter, ca raspuns la un apel al unui responsabil ucrainean, ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet prin satelit Starlink in Ucraina si ca va trimite echipamente in tara, noteaza AFP. „Serviciul Starlink este acum in functiune in Ucraina. Mai multe terminale sunt […] The post Elon Musk sare in ajutorul Ucrainei: Serviciul de internet Starlink este activ pe teritoriul ucrainean appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro .