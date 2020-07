Stiri pe aceeasi tema

- Tesla a marcat doua premiere pe bursa de la New York in cursul zilei de miercuri. Mai intai, acțiunile au crescut pe parcursul zilei cu pana la 9%, astfel ca valoarea unei acțiuni a ajuns la 1.025 de dolari. Este pentru prima oara in istorie cand o acțiune Tesla valoareaza peste 1.000 de dolari, in…

- Elon Musk a prezentat marți primele imagini cu baiatul sau nou-nascut pe care il are cu cantareața Grimes pe Twitter. Este primul copil al cantareței și al șaselea fiu al sau. El apare cu copilul in brațe in timp ce se afla in spital, iar intr-o alta fotografie este aratat fiul intins in pat cu un…

- Omul de afaceri Elon Musk, 48 de ani, CEO-ul companiei Tesla, a scris pe Twitter un mesaj care l-a facut sa piarda 3 miliarde din propriile acțiuni Tesla și 14 miliarde in total din valoarea firmei. „Prețul acțiunilor Tesla e prea mare dupa parerea mea” a postat Elon Musk pe rețeaua de socializare pe…

- Șeful companiilor SpaceX și Tesla, Elon Musk, a lansat un șir de mesaje impotriva masurilor restrictive drastice privind combaterea noului coronavirus. In cateva mesaje Twitter, el a cerut autoritaților americane „sa redeschida” țara și sa relanseze activitatea intreprinderilor. „Eliberați America…