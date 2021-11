Stiri pe aceeasi tema

- Actiunile Frankfurt au urcat joi la Bursa de la Frankfurt, chiar daca documentele financiare publicate in timpul noptii au aratat ca directorul general Elon Musk a vandut in ultimele zile actiuni in valoare de aproximativ cinci miliarde de dolari detinute la producatorul de vehicule electrice, transmite…

- ELon Musk a vandut in ultimele zile actiuni pe care le detine la Tesla in valoare de 5 miliarde de dolari, gestul sau survenind la scurt timp dupa ce si-a interogat fanii pe Twitter daca ar trebui sau nu sa vanda actiuni.

- Actiunile Tesla au urcat joi la Bursa de la Frankfurt, chiar daca documentele financiare publicate in timpul noptii au aratat ca directorul general Elon Musk a vandut in ultimele zile actiuni in valoare de aproximativ cinci miliarde de dolari detinute la producatorul de vehicule electrice, transmite…

- Elon Musk a vandut acțiuni Tesla de aproximativ 1,1 miliarde de dolari, la cateva zile dupa ce miliardarul a facut un sondaj pe Twitter, pentru a vedea daca urmatorii sai vor sau nu ca acesta sa vanda 10% din acțiunile pe care le deține la Tesla.Dupa ce in urma sondajului, majoritatea respondenților…

- Elon Musk i-a intrebat sambata pe cei 62,5 milioane de urmaritori ai sai de pe Twitter daca ar trebui sa-și vanda 10 la suta din acțiunile pe care le deține la compania Tesla, miliardarul in varsta de 50 de ani asigurandu-i ca va tine cont de parerea lor, informeaza Reuters , citata de Digi 24 . „In…

- Elon Musk i-a raspuns directorul Programului Alimentar Mondial, David Beasley, care a declarat intr-un interviu acordat CNN in luna octombrie, ca un grup mic de indivizi ultrabogați ar putea ajuta la rezolvarea foametei globale cu doar o fracție din averea lor neta, potrivit CNN. Miliardarii trebuie…

- Antonio Gracias, un fost membru al consiliului de administratie al Tesla, al carui mandat a expirat in aceasta luna, a anuntat in aceeasi zi intentia de a vinde actiuni ale companiei de 610 milioane de dolari. Tesla a devenit luni a cincea companie a carei evaluare a atins pragul de 1.000 de miliarde…

- Veniturile trimestriale ale Tesla au depasit estimarile analistilor de pe Wall Street, datorita livrarilor record, in pofida dificultatilor provocate de deficitul global de cipuri si de materii prime, transmit DPA si Reuters. Compania condusa de miliardarul Elon Musk a inregistrat in trimestrul…