Elon Musk s-a adresat unei adunări de 200 de directori ai Volkswagen, printr-un apel video Comentariile facute joi de Musk managerilor VW reuniti la Alpbach, Austria, confirmate de Diess sambata, pe Twitter, dupa un articol publicat de cotidianul Handelsblatt, au inclus o lauda la adresa VW, ca fiind ”un model” si cel mai mare concurent al Tesla. Intrebat de Diess de ce Tesla era mai agila decat rivalii sai, Musk a spus ca totul se reduce la stilul sau de management si ca in primul rand este inginer si ca se pricepe la lanturile de aprovizionare, logistica si productie. Intr-o postare pe Linkedin, Diess a adaugat ca l-a adus pe Musk ca ”oaspete surpriza” pentru a arata ca VW are nevoie… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

