Elon Musk a revenit vineri noapte, dupa o absenta de noua zile, pe Twitter , platforma de social media pe care incearca sa o achizitioneze contra sumei de 44 de miliarde de dolari, si a publicat o fotografie in care apare alaturi de papa Francisc, de la o intalnire care a avut loc joi, informeaza Reuters. Musk, cel mai bogat om din lume, a publicat o fotografie in care apare alaturi de suveranul pontif. Imaginea este insotita de textul: ”Onorat sa ma intalnesc cu @pontifex ieri”. In imagine mai apar si cei patru baieti adolescenti ai lui Musk, dar nu si fiica sa transgen, in varsta de 18 ani,…