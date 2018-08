Stiri pe aceeasi tema

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a renuntat la incercarea de a retrage producatorul de automobile electrice de la bursa prin intermediul unui acord de 72 de miliarde de dolari, abandonand ideea care a socat investitorii si a atras atentia autoritatilor de reglementare, transmite Reuters.

- Șeful Tesla, Elon Musk, a scris pe Twitter ca banca Goldman Sachs și fondul de investiții Silver Lake acorda consultanța financiara pentru planul sau de a retrage constructorul de bursa, potrivit Reuters.

- Comisia americana pentru bursa si valori mobiliare ar fi intrebat Tesla daca afirmatiile facute de Elon Musk referitoare la retragerea companiei de la bursa sunt adevarate si care este motivul pentru care anuntul a fost facut pe Twitter, potrivit unor surse citate de Dow Jones, in timp ce analistii…

- Elon Musk se gandeste sa retraga Tesla de la bursa, la pretul de 420 de dolari pe actiune, in contextul in care compania trece printr-un proces de dezvoltare rapida si are constrangeri financiare, potrivit unei postari pe Twitter a acestuia care a dus marti la cresterea cu 11% a actiunilor producatorului…