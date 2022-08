La inceputul lunii iulie, Elon Musk a pus capat planului de a cumpara Twitter. O luna mai tarziu, presedintele Tesla si Space X a revenit asupra lui. Good summary of the problem. If Twitter simply provides their method of sampling 100 accounts and how they’re confirmed to be real, the deal should proceed on original terms. However, if it turns out that their SEC filings are materially false, then it should not. — Elon Musk (@elonmusk) Miliardarul american i-a raspuns unui internaut ca „daca Twitter pur si simplu ofera metoda sa de esantionare a 100 de conturi si confirma ca acestea sunt reale,…