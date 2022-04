Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a incercat sa achizitioneze reteaua sociala Twitter pentru a o „transforma intr-o companie privata si o platforma pentru libertatea de exprimare”. Cu toate acestea, printul saudit Al Waleed Bin Talal Al Saud, unul dintre principalii actionari in gigantul tech, a respins, chiar pe reteaua…

- Incercarea lui Elon Musk de a achiziționa rețeaua sociala Twitter și de a o „transforma intr-o companie privata și o platforma pentru libertatea de exprimare”, se lovește de piedici – prințul saudit Al Waleed Bin Talal Al Saud, unul dintre principalii acționari in gigantul tech, a respins, chiar pe…

- Cel mai bogat om din lume, miliardarul Elon Musk, s-a oferit sa cumpere Twiitter la un preț de 54,2 dolari pe acțiune, in condițiile in care acțiunile Twitter au inchis, miercuri, la circa 46 de dolari/acțiune. Dupa anunțul lui Musk, acțiunile Twitter urca, pre-market, cu peste 11%. Elon Musk a spus…

- Hackerii de la Anonymus au publicat, pe Twitter, imagini video de pe camerele de supraveghere din interiorul administrației de la Kremlin, susțin ei. Aceștia spun ca au spart sistemul de securitate și vor dezvalui toate secretele. Un grup de hackeri asociați Anonymous ar fi spart sistemul de supraveghere…

- Antreprenorul miliardar Elon Musk a afirmat, sambata, intr-un mesaj pe Twitter, ca raspuns la un apel al unui responsabil ucrainean, ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet prin satelit Starlink in Ucraina si ca va trimite echipamente in tara, noteaza AFP. „Serviciul Starlink este acum…

- Statele Unite i-au propus lui Volodimir Zelenski sa il evacueze din Kiev, insa președintele Ucrainei a refuzat oferta și a decis sa ramana in capitala țarii, chiar daca este in pericol, informeaza The Guardian, citand Washington Post. Zelenski s-a angajat sa ramana in Ucraina, in ciuda faptului ca este…

- Premierul Nicolae Ciuca a scris, pe contul sau de Twitter, imediat dupa anunțul lui Putin privind recunoașterea independenței regiunilor separatiste Donețk și Lugansk, ca Romania condamna cu fermitate orice incercare de a pune la indoiala suveranitatea, integritatea teritoriala și independența Ucrainei.…

- Cantareața Sinead O’Connor a fost internata in spital, la o saptamana dupa ce fiul ei de 17 ani s-a sinucis, potrivit CNN. Cantareața cunoscuta pentru interpretarea melodiei „Nothing Compares 2 U” și-a anunțat fanii joi noapte ca se indrepta catre spital pentru a primi ajutor medical, dupa ce a distribuit…