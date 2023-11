Stiri pe aceeasi tema

- Donald Trump a intrat in politica dupa ce a facut avere in afaceri: luni, cel care spera sa conduca din nou Statele Unite va fi audiat intr-un proces civil riscant la New York, acuzat ca si-a umflat colosal averea pentru a curta bancile, relateaza AFP, informeaza News.ro.Fostul presedinte american,…

- Transgaz atrage atenția cu privire la existența in mediul online a unor știri false și atacuri de tip phishing care se bazeaza pe promisiuni false de caștiguri rezultate din tranzacționarea acțiunilor companiei pe diverse platforme nelegitime. Pe rețelele sociale circula tentative similare de frauda…

- Lovitura de proporții pentru Elon Musk! In urma cu puțin timp, comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter. Ce s-a intamplat cu compania condusa de miliardarul american și, totodata, fondatorul Tesla.

- Lovitura in sectorul aviatic. Compania aeriana AirConnect a anunțat ca iși va suspenda toate zborurile pana in primavara anului viitor. Reprezentanții companiei aeriene au transmis ca operatorul nu va mai efectua zboruri comerciale regulate incepand cu data de 1 octombrie 2023. De asemenea, rutele din…

- Elon Musk și Neuralink au obținut recent aprobarea cruciala pentru a demara teste cu cipurile lor revoluționare pe oameni. Compania pregatește acum recrutarea de pacienti care sufera de paralizie pentru a participa la un studiu care promite sa deschida noi orizonturi in domeniul interfețelor creier-computer.

- Departamentul de Justiție al SUA susține ca SpaceX a refuzat sa ia in considerare solicitanții de azil și refugiații pentru angajare, din cauza statutului de cetațenie și a intentat joi un proces impotriva companiei miliardarului Elon Musk, informeaza The Guardian.