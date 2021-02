Elon Musk: Preţurile bitcoin şi etherum par mari Directorul general al Tesla, ale carui tweeturi recente au alimentat cresterea bitcoin, a facut remarca pe Twitter, raspunzand unui utilizator care a afirmat ca aurul este mai bun dect bitcoin si banii conventionali. Musk, care a remarcat in aceasta saptamana ca a considerat ca perspectiva de a detine bitcoin ca fiind aventuroasa pentru o companie membra a indicelui S&P 500, a afirmat in tweet: Banii sunt doar date care ne permit sa evitam inconvenientul barterului. Acestea fiind spuse, preturile BTC & ETH par mari lol”. Bitcoin, cea mai populara criptomoneda din lume, a atins sambata un nou maxim,… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Directorul executiv al Tesla Inc, Elon Musk, a declarat joi ca deținerea de bitcoin este doar cu puțin mai buna decat deținerea de numerar convențional, dar ca aceasta ușoara diferența a facut din criptomoneda un activ mai bun, relateaza Reuters preluat de mediafax. „Bitcoin este aproape la…

- Miliardarul Elon Musk a adaugat in urma cu zece zile eticheta #bitcoin profilului sau de pe Twitter, ceea ce a dus la cresterea cotatiei criptomonedei. In plus și compania lui Musk, Tesla, a facut un anunț care a mai ridicat și el nivelul bitcoin. Nu este prima oara cand Elon Musk determina o creștere…

- Bitcoin-ul a stabilit un nou maxim istoric de 44.000 de dolari dupa ce Tesla a declarat ca a investit 1,5 miliarde de dolari in cea mai valoroasa moneda digitala din lume. Cea mai mare companie de vehicule electrice din lume va accepta in curand moneda digitala ca metoda de plata pentru produsele…

- Tesla a investit 1,5 miliarde de dolari in bitcoin, o decizie care intervine la cateva zile dupa ce Elon Musk, CEO-ul producatorului de vehicule electrice, si-a modificat prezentarea pe Twitter cu mesajul #bitcoin, in contextul in care pretul bitcoin a crescut cu 50% de la inceputul anului, relateaza…

- Bitcoin depașește 40.000 de dolari și marcheaza un nou maxim istoric. Valoarea de piata a tuturor criptomonedelor a trecut pentru prima data pragul de un trilion dolari Bitcoin a depasit joi 40.000 de dolari pe unitate, atingand un nou maxim record, iar capitalizarea totala a pietei criptomonedelor…

- Jeff Bezos, fondatorul Amazon.com, era cel mai bogat om din lume din 2017, iar averea sa este in prezent de 184 de miliarde de dolari. Cresterea din ultimul an a averii lui Elon Musk marcheaza cea mai rapida ascensiune din istori la varful topului miliardarilor, o intorsatura financiara spectaculoasa…

- Elon Musk a devenit cel mai bogat om din lume, cu o avere care depașește 185 de miliarde de dolari, anunța CNBC.Avansul înregistrat de Tesla pe bursa din Wall Street, unde a depașit în urma cu o zi pragul de 700 de miliarde de dolari, a facut ca Musk sa-l depașeasca pe Jeff Bezos,…

- Intr-o perioada in care investitiile pe termen lung sunt vazute ca o necesitate pentru un viitor financiar stabil, sa cumperi bitcoin devine un trend la care adera tot mai multi romani. In lume, exista peste 4.600 de criptomonede, iar Bitcoin Romania tranzactioneaza primele 10 cele mai utilizate monede.…