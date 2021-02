CEO-ul Tesla și SpaceX a afirmat joi ca deținerea de bitcoini este doar puțin mai buna decât numerarul convențional dar ca este un activ mai bun datorita micii diferențe, relateaza Reuters.



&"Însa când monedele fiat au o dobânda reala negativa, doar un neghiob nu s-ar uita în alte parți&", a scris acesta pe Twitter.



&"Bitcoin e aproape la fel de bs (n.r. bullshit) ca banii fiat. Cuvântul cheie e 'aproape'&", a adaugat acesta.





