Elon Musk preferă bitcoin în defavoarea banilor cash Directorul executiv al Tesla Inc, Elon Musk, a declarat joi ca deținerea de bitcoin este doar cu puțin mai buna decat deținerea de numerar convențional, dar ca aceasta ușoara diferența a facut din criptomoneda un activ mai bun, relateaza Reuters preluat de mediafax. „Bitcoin este aproape la fel de bun ca banii fiduciari. Cuvantul cheie este „aproape”, a scris Musk pe Twitter. De asemenea, el a aparat decizia Tesla de a investi in bitcoin, spunand ca diferența fața de numer a fost „suficient de aventuroasa” pentru ca firma sa nvesteasca in criptomoneda. Achiziția bitcoin… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk a adaugat in urma cu zece zile eticheta #bitcoin profilului sau de pe Twitter, ceea ce a dus la cresterea cotatiei criptomonedei. In plus și compania lui Musk, Tesla, a facut un anunț care a mai ridicat și el nivelul bitcoin. Nu este prima oara cand Elon Musk determina o creștere…

- Bitcoin a urcat marți la un nou maxim istoric, in condițiile in care investiția Tesla Inc in criptomoneda a facut ca investitorii sa considere ca aceasta va deveni o clasa de active obișnuita atat pentru companii, cat și pentru administratorii financiari, relateaza Reuters.

- Producatorul american de automobile electrice Tesla a anuntat ca a investit luna trecuta 1,5 miliarde de dolari in cea mai populara criptomoneda, ceea ce a facut ca luni cotatia bitcoin sa urce cu peste 10%, la un nivel record, transmite Agerpres , citand agenția Reuters. Dupa anunțul Tesla, cotatia…

- Elon Musk a generat din nou o crestere a pretului bitcoin-ului dupa ce s-a declarat suporterul celei mai mari criptomonede din lume, scrie Bloomberg, anunța MEDIAFAX. Miliardarul a spus in timpul unei emisiuni a retelei sociale audio Clubhouse ca „bitcoin-ul este un lucru bun”, adaugand ca…

- Cei care aleg sa investeasca in bitcoin ar trebui sa fie pregatiți sa “piarda toți banii”, considera Gabriel Makhlouf, membru in Consiliul guvernatorilor Bancii Centrale Europene (BCE). Criticile sale la adresa criptomonedei sunt in linie cu avertismentele altor oficiali ai instituției. “Personal, nu…

- Bitcoin a atins un nou maxim istoric. Criptomoneda a ajuns miercuri sa valoreze 35.000 de dolari. Potrivit CNBC , valoarea bitcoin a crescut la peste 35.000 de dolari. Noul record a fost inregistrat la doar cateva zile dupa o scadere de peste 10%, la 29.316 dolari. Conform datelor Coin Metrics, valoarea…

- Bitcoin a depasit plafonul de 25.000 de dolari, dupa ce in primavara scazuse la 4.000 de dolari. Ce a determinat explozia criptomonedei in acest an Criptomoneda bitcoin a depasit plafonul de 25.000 de dolari, cel mai ridicat nivel inregistrat vreodata, transmite Reuters. Cea mai cunoscută criptomonedă…

- Tesla majoreaza prețurile pentru Model S in Europa, dupa ce țarile UE au introdus unele dintre cele mai mari stimulente din lume pentru achiziția de mașini electrice Tesla a majorat preturile pentru sedanul Model S in Europa, procentajul variind in diverse tari, arata datele publicate pe site-ul producatorului…