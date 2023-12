Stiri pe aceeasi tema

- Proprietarul miliardar al platformei de socializare a blestemat luna trecuta agentii de publicitate care au fugit de platforma sa de social media X din cauza continutului antisemit. Amazon si X nu au raspuns imediat solicitarilor Reuters pentru un comentariu. Mai multe companii, inclusiv Comcast si…

- Un robot care utilizeaza puterea magnetilor pentru a realiza operatii mai putin invazive si mai eficiente a finalizat prima sa procedura de acest tip pe plan international, o extirpare de vezica biliara, intr-un spital public din Chile in aceasta saptamana, a anuntat compania sa producatoare, informeaza…

- Un grup de 27 de congresmeni americani, toți din Partidul Democrat, i-au scris marți lui Elon Musk pentru a-și exprima ingrijorarile ca „X”, platforma social media pe care o deține, profita financiar de pe urma unor conturi Premium care glorifica violența impotriva israelienilor, relateaza Reuters.

- Israelul a fost de acord sa amane o invazie preconizata in Gaza pentru moment, astfel incat Statele Unite sa poata grabi apararea antiracheta in regiune pentru a-si proteja trupele in regiune, potrivit editiei de miercuri a Wall Street Journal (WSJ), care citeaza oficiali americani si israelieni, relateaza…

- Platforma de social media X, cunoscuta anterior ca Twitter, a inceput sa lanseze un nou abonament care ii va taxa pe noii utilizatori neverificati cu 1 dolar in fiecare an pentru functiile de baza, relateaza miercuri agentia DPA.

- Comisia e-Safety a amendat X, fosta Twitter, declarand ca nu a raspuns la intrebari, inclusiv legate de cat de mult a durat sa raspunda la raportarile de materiale abuzive asupra copiilor de pe platforma si metodele pe care le-a folosit pentru a le detecta. Desi mica in comparatie cu cei 44 de miliarde…

- Thierry Breton, comisarul european pentru Piata Interna, i-a cerut marti lui Elon Musk sa combata raspandirea dezinformarii pe platforma sa X, cunoscuta in trecut drept Twitter, dupa atacul surpriza al Hamas asupra Israelului, pentru a respecta noile reguli privind continutul ale UE, relateaza Reuters.…