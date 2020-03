Elon Musk: Panica provocată de coronavirus este o prostie Elon Musk este urmarit de aproape 32 de milioane de utilizatori Twitter. Seful Tesla și SpaceX a incarcat o poza in care se amuza pe seama celor care cumpara excesiv hartie igienica. Langa poza, Musk a adaugat mesajul: "Panica coronavirus este o prostie". In poza se poate observa o rola de hartie igienica de care este atașata o funda aurita pe care este pus prețul de 3,999 dolari. Langa, se afla un alt mesaj: "La fiecare produs achiziționat primești un dimanat de un carat". Musk a recunoscut, totuși, faptul ca navele cu foarte mulți pasageri și puțin personal medical sunt o mare… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

