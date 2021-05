Stiri pe aceeasi tema

- Prețurile criptomonedelor au scazut cu peste 40% in ultimele saptamani. Elon Musk, fondatorul Tesla, nu este singurul motiv pentru acest lucru, dar a avut cu siguranța o infuența. Investitorii in monede digitale ii spun acum sa nu mai posteze pe Twitter, pentru ca postarile lui creeaza instabilitate…

- Prețul Bitcoin e la cheremul fiecarui tweet lansat de patronul Tesla, spulberand narațiunea ca valoarea celei mai cunoscute monede digitale din lume se bazeaza pe fundamente solide. Viitorul acestor monede pare a fi cam așa: vizionarul “rege” tehnologic Tesla posteaza un tweet in care sugereaza ca…

- Bitcoin a scazut luni la minimul pe trei luni intr-o sesiune volatila, cu investitori vanzand și cumparand moneda digitala dupa ce șeful Tesla, Elon Musk, a scris pe Twitter despre deținerile bitcoin ale...

- ​Tesla a sistat vânzarea mașinilor sale electrice pe bitcoini, a anunțat, joi, CEO-ul companiei, Elon Musk. În noaptea de miercuri spre joi, bitcoin a început brusc sa scada pâna la un nivel de 47.000 de dolari, iar apoi și-a mai revenit puțin peste 50.000 de dolari pe unitate,…

- Elon Musk, CEO al companiilor Tesla si SpaceX, si-a facut debutul sambata seara in calitate de prezentator al emisiunii americane de televiziune ''Saturday Night Live'' (SNL), informeaza AFP. Controversatul multimiliardar, a carui prezenta in cadrul emisiunii umoristice a fost extrem de anticipata,…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla și SpaceX, și-a retras marți oferta de a vinde unul dintre tweet-urile sale ca non-fungible token (sau NFT), chiar daca un ofertant a oferit mai mult de 1 milion de dolari pentru activul digital, relateaza CNBC potrivit mediafax. Musk a anunțat luni intr-un tweet: „Vand…

- Elon Musk, CEO-ul miliardar al Tesla, cu o inclinație spre comportament excentric, și-a schimbat denumirea job-ului in “tehno-rege” (“technoking”) al producatorului de mașini electrice, transmite The Guardian.

- Elon Musk a pierdut și a doua poziție in clasametul celor mai bogați oameni din lume. Averea CEO-ului Tesla a inregistrat in aceasta saptamana pierderi de aproximativ 6,2 miliarde de dolari, ceea ce l-a adus pe locul trei in clasamentulul Forbes al miliardarilor, anun'[ MEDIAFAX. Pierderile…