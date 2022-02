Stiri pe aceeasi tema

- Antreprenorul miliardar Elon Musk a afirmat sambata, intr-un mesaj pe Twitter ca raspuns la un apel al unui responsabil ucrainean, ca grupul sau SpaceX a activat serviciul de internet prin satelit Starlink in Ucraina si ca compania trimite echipamente in tara, noteaza AFP.

- Noile imagini din satelit arata o activitate intensificata in rindul unitatilor ruse din apropierea granitei de nord-est a Ucrainei, unitatile care se aflau in garnizoane parind sa ocupe pozitii de teren. Imaginile din satelit au fost culese de Maxar duminica potrivit CNN. Maxar apreciaza ca „au fost…

- Conducerea armatelor rusesti a primit deja ordinele de atac in vederea invadarii Ucrainei, conform unor surse din serviciile de informatii americane citate de CBS.Potrivit adevarul.ro, SUA au informatii despre faptul ca armata rusa a primit ordine de invadare a Ucrainei, comandantii de pe teren facand…

- Imagini din satelit realizate in ultimele doua zile arata ca se construiesc un nou drum și un pod peste un rau important din Belarus, la mai putin de 6 kilometri de granita cu Ucraina, in contextul in care, potrivit unor surse, fortele militare rusesti continua sa isi consolideze pozitiile din jurul…

- Serviciul de internet prin satelit al lui Elon Musk, Starlink, a suferit un impact devastator al vremii spațiale vinerea trecuta, cand o furtuna geomagnetica a forțat ‘zeci’ de sateliți recent lansați de pe orbita joasa a Pamantului (LEO) sa intre in ‘modul de siguranța’, unde au experimentat ‘caderea…

- Noi imagini prin satelit surprinse de o companie americana privata arata ca Rusia continua sa-si consolideze fortele in Crimeea anexata si in apropierea Ucrainei, in timp ce incearca sa negocieze garantii de securitate cu NATO si SUA, relateaza Reuters.