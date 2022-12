Actiunile Tesla au inchis luni in coborare cu aproximativ 6,3%, iar marti si-au continuat evolutia descendenta cu un declin de peste 2%, atingand cel mai redus nivel din noiembrie 2020, de 161,74 dolari pe baril. Valoarea actiunilor Tesla a scazut cu peste jumatate in acest an, declinul fiind accelerat de achizitia Twitter de catre Elon Musk, pentru 44 miliarde de dolari. Averea lui Musk, legata in mare parte de actiunile Tesla, a fost propulsata de o crestere fulgeratoare a pretului actiunilor producatorului de automobile electrice, care a crescut cu peste 1.000% in doi ani. Arnault detine, prin…