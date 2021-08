Stiri pe aceeasi tema

- Porsche SE, holdingul care controleaza Grupul Volkswagen, a pariat recent pe rolul spațiului in dezvoltarea tehnologiilor viitoare, anunțand ca investește intr-un start-up care incearca sa rivalizeze cu Blue Origin al lui Jeff Bezos și SpaceX al lui Elon Musk, scrie CNBC, anunța Mediafax. Compania,…

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali, scrie News.ro . Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania…

- CEO-ul SpaceX Elon Musk a avut un mesaj pentru Jeff Bezos, fondatorul companiei aerospațiale rivale Blue Origin, înainte de zborul acestuia în spațiu ce va avea loc marți, relateaza MarketsInsider.„Cel mai bun noroc pe mâine!”, a scris Musk pe Twitter în timpul…

- Richard Branson se pare ca va fi primul care va ajunge la limita spațiului cosmic. Pe 11 iulie, acesta va urca la bordul unei nave Virgin Galactic și se va lansa spre zona cu gravitație zero. Zborul lui Jeff Bezos este programat cateva zile mai tarziu, pe 20 iulie. Ambii miliardari și-au creat companii…

- ​Miliardarul britanic Richard Branson intentioneaza sa zboare în spatiu la bordul navei companiei Virgin Galactic, pe care a fondat-o, la 11 iulie, a declarat compania joi, potrivit AFP și Agerpres.Daca acest calendar va fi respectat, el l-ar depasi pe fondatorul Amazon, Jeff Bezos, care…

- Agenția Spațiala Europeana spera sa angajeze și sa trimita pentru prima data in spațiu un astronaut cu o dizabilitați fizice, a anunțat vineri șeful ESA Josef Aschbacher. Potrivit acestuia, sute de potențiali para-astronauți au aplicat deja pentru acest rol, informeaza Reuters . ESA tocmai a incheiat…

- Jeff Bezos va zbura in spațiu luna viitoare, impreuna cu fratele sau, Mark, a anunțat luni fondatorul Amazon pe contul sau de Instagram . Cei doi frați vor zbura in prima cursa cu echipaj uman a navei spațiale, New Shepard, construita de Blue Origin, compania lui Jeff Bezos. „De cand aveam cinci ani,…