- Razboiul din Israel, unde luptatorii Hamas au facut prapad, mai ales, in randul civililor, ar fi, de fapt, un preambul pentru ceva mult mai groaznic, pe „Batranul Continent”. Elon Musk, proprietarul X (ex-Twitter), considera ca se apropie nori negri deaspra Europei. Razboi civil in Europa? Razboaiele…

- Miliardarul american Elon Musk, fondatorul Tesla și SpaceX, prins recent intr-o controversa legata de un eventual sprijin indirect al sau pentru Rusia, a facut pe rețeaua X (fosta Twitter) un comentariu controversat despre razboiul din Ucraina.Unul din vechii prieteni ai lui Musk, antreprenorul David…

- Editorial semnat de Ambasadoarea SUA Kathleen KavalecRazboiul brutal al Rusiei impotriva Ucrainei a zdruncinat pacea in Europa, a facut mii de victime și a intrerupt aprovizionarea cu alimente esențiale din Ucraina catre restul lumii. Spre marele sau merit, Romania, in colaborare cu Statele Unite,…

- Miliardarul american Elon Musk are un al treilea copil cu fosta sa partenera, cantareața canadiana Grimes. Existența acestui copil, ținuta secreta pana acum, a fost dezvaluita in cartea autobiografica a lui Musk semnata de scriitorul Walter Isaacson, transmite The Independent.Copilul se numește Techno…

- Gokay Akbulut, membra a Bundestagului (n.r. - parlamentul german) din partea partidului de extrema-stanga Die Linke, a fost retinuta in 3 august pe aeroportul din Antalya, dupa ce procuratura turca a emis un mandat de arestare pentru presupusa „propaganda terorista”, a precizat ea, relateaza Reuters,…

- Platforma X a lui Elon Musk, cunoscuta anterior sub numele de Twitter, a primit o sancțiune semnificativa, in valoare de 350.000 de dolari, in urma unei situații legate de o cerere de percheziție secreta pentru contul fostului președinte al Statelor Unite, Donald Trump.

- Documentul precizeaza ca statele de la Marea Neagra inseamna Turcia, Romania, Bulgaria, Moldova, Ucraina si Georgia. Statele riverane ale Marii Negre sunt esentiale in contracararea agresiunii din partea guvernului Federatiei Ruse si contribuie la securitatea colectiva a NATO, arata documentul.„Statele…

- Luna iulie 2023 ar putea fi declarata cea mai fierbinte luna din ultimele „sute, daca nu mii de ani” la nivel mondial, a declarat climatologul-sef al NASA, potrivit Agenției France Presse, preluata de Agerpres.In luna iulie, au fost inregistrate mai multe recorduri de caldura, conform analizelor efectuate…