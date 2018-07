Elon Musk este criticat de foarte mulți dupa ce l-a facut ”pedofil” intr-un mesaj pe Twitter pe scufundatorul britanic Vern Unsworth, considerat unul dintre artizanii salvarii celor 12 copii prinși 18 zile in peștera din nordul Thailandei. Unsworth spusese ca Musk a venit in Thailanda doar pentru imagine și ca mini-submarinul propus nu avea nicio șansa in misiunea de salvare. Fondatorul Tesla a rabufnit intr-o serie de mesaje pe Twitter, mesaje care apoi au fost șterse.