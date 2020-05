Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a afirmat joi ca modul in care Statele Unite reactioneaza la pandemia de COVID-19 poate fi vazut ca o practica inainte de raspandirea altor virusuri, mai mortale, la nivel global, relateaza CNBC. ”La un moment dat va avea loc probabil o pandemie cu o rata ridicata de mortalitate, ceva care…

- Virusul SARS-CoV-2 nu pare a da semne de oboseala inca, numarul de cazuri ajungand la 1,4 milioane, și aproape 75.000 de victime la nivel global. Cu toate acestea, un nou studiu publicat in British Medical Journal arata ca decizia de a implementa și menține masurile de distanțare sociala a tuturor,…

- Gigantul american Tesla trece de la mașini electrice la sisteme de ventilatie pentru bolnavii de coronavirus Sute de utilizatori ai Twitter au salutat, joi, oferta lansata de seful Tesla, Elon Musk, privind fabricarea de sisteme de ventilatie pentru bolnavii de coronavirus care au dificultati de respiratie.…

- India suspenda vizele, cu exceptia celor diplomatice, oficiale si de munca, pana pe 15 aprilie, iar masura - luata pentru a incerca stoparea raspandirii Covid-19 - va intra in vigoare din 13 martie, potrivit BBC.Masura este completata de o perioada de minim 14 zile de carantina pentru toti…

- Numarul deceselor cauzate de epidemia de coronavirus in Italia a crescut cu 31% in ultimele 24 de ore, ajungand la 827, aceasta fiind cea mai mare crestere absoluta zilnica de la anuntarea primelor cazuri de contaminare in aceasta tara, pe 21 februarie, a anuntat miercuri seara Agentia italiana de…

- Pana in prezent, de la descoperirea coronavirusului in Wuhan (China), la finalul anului trecut, peste 118.000 de oameni din mai multe de 110 tari au fost infectati. Numarul deceselor la nivel mondial a depasit 4.200. Directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a recunoscut: „Nu am mai vazut…

- Uniunea Europeana a dispus, luni dupa-amiaza, modificarea la nivelul "ridicat" a gradului de risc asociat epidemiei de coronavirus, în contextul în care virusul a contagiat mii de persoane în 18 tari UE, iar, pe plan mondial, bilantul a ajuns la 3.079 de morti, potrivit Mediafax."Centrul…

- Autoritațile italiene au anunțat ca numarul cazurilor de infecție cu noul virus Covid-19 a crescut la 400 în peninsula, informeaza BBC, citat de Mediafax.În ultimele 24 de ore, cazurile de infecție cu noul coronavirus au crescut cu 25% în Italia. De asemenea, multe…