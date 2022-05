Stiri pe aceeasi tema

- Inevitabilul s-a petrecut: dupa ce a cumparat 9.2% din Twitter, Elon Musk vine cu o oferta pentru a cumpara intreaga companie. CEO-ul Tesla si SpaceX a facut o oferta finala pentru 100% din companie la suma de 54.2 dolari per actiune. Asta inseamna 43 de miliarde de dolari. In acest moment valoarea…

- Cel mai bogat om din lume, miliardarul Elon Musk, s-a oferit sa cumpere Twiitter la un preț de 54,2 dolari pe acțiune, in condițiile in care acțiunile Twitter au inchis, miercuri, la circa 46 de dolari/acțiune. Dupa anunțul lui Musk, acțiunile Twitter urca, pre-market, cu peste 11%. Elon Musk a spus…

- Un grup de foști acționari Twitter l-au dat in judecata pe Elon Musk pe motiv ca a așteptat prea mult sa faca public faptul ca a cumparat 9,2% din Twitter. Cel care il cheama in judecata spun ca Musk a putut cumpara multe acțiuni Twiter la prețuri foarte mici și cei care și-au vandut acțiunile in acele…

- Elon Musk nu va face parte din consiliul director al Twitter, in ciuda faptului ca este actionarul majoritar al companiei, dupa ce a cumparat mai bine de 9% din actiuni. Parag Agrawal, CEO-ul Twitter, a anuntat ca Elon Musk i-a transmis ca nu vrea sa faca parte din consiliul director al companiei. In…

- Elon Musk a acumulat o participatie de 9,2% la platforma de socializare Twitter, o dezvaluire care a provocat cresterea cu 26% a pretului actiunilor companiei. Astfel, directorul general de la Tesla Inc. a devenit principalul acționar al platformei sociale americane. Elon Musk detine in prezent un pachet…

- Premierul conservator al Sloveniei, Janez Jansa, a anuntat miercuri ca a fost testat pozitiv la coronavirus, intr-un moment de recrudescenta a pandemiei in aceasta tara, dupa o explozie a cazurilor avand legatura cu varianta Omicron, mai contagioasa, transmite AFP. ''Timp de doi ani, am evitat…

- Un grup de 35 de senatori, deputați, europarlamentari și fostul ministru al Digitalizarii, Ciprian Teleman, au semnat o scrisoare comuna de susținere a liderului USR Dacian Cioloș, in scandalul care continua de cateva zile cu fostul lider al partidului, Dan Barna. Scrisoarea a fost semnata și de foștii…

- Averea neta a lui Mark Zuckerberg a scazut joi cu 29 de miliarde de dolari, in conditiile in care actiunile Meta Platforms au marcat o scadere record intr-o singura zi, in urma unor previziuni dezamagitoare privind castigurile companiei, care au zguduit sectorul tehnologic global, transmite Reuters.…