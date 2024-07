Stiri pe aceeasi tema

- Gandurile si rugaciunile mele se indreapta spre Donald Trump, a scris pe X premierul ungar Viktor Orban, un sustinator de lunga durata al fostului presedinte republican, informeaza news.ro.

- Fostul presedinte Donald Trump, candidat republican la alegerile americane din noiembrie, a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange vizibil la urechea dreapta, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma, scriu AFP si Reuters, citat de AGERPRES.

- Fostul presedinte Donald Trump a fost evacuat de la un miting de campanie in Pennsylvania, cu sange vizibil la urechea dreapta, dupa ce s-au auzit mai multe focuri de arma. Ulterior s-a aflat ca a fost...

- Fiul prim-ministrului israelian Benjamin Netanyahu a redistribuit un clip in care un rezervist al Forțelor de Aparare Israelului (IDF) amenința cu o revolta daca guvernul israelian nu acționeaza pentru a obține o „victorie totala” asupra Hamas, a raportat The Times of Israel .

- Procurorul sef al Curtii Penale Internationale (CPI), Karim Khan, a solicitat luni acestei instante emiterea de mandate de arestare impotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu, a... The post Procurorul sef al Curtii Penale Internationale cere mandate de arestare impotriva premierului Netanyahu,…

- Ministrul israelian de externe, Israel Katz, a calificat luni drept o ‘decizie scandaloasa’ cererea procurorului Curtii Penale Internationale (CPI) de emitere a unor mandate de arestare impotriva premierului israelian Benjamin Netanyahu si ministrului apararii israelian, Yoav Gallant, pentru presupuse…

- Ministrul israellian al Apararii, Yoav Gallant, a criticat public planul premierului Benjamin Netanyahu privind situația din Gaza dupa razboi. Experții anunța ca a fost cea mai importanta luare de poziție impotriva premierului de la inceputul conflictului

- Atacul iranian impotriva Israelului din weekend ii da un nou avantaj politic nesperat lui Benjamin Netanyahu, in contextul in care pana la loviturile iraniene din weekend, premierul israelian parea ca și-a epuizat complet capitalul politic la nivel internațional, tot mai multe țari alaturandu-se vocilor…