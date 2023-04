Musk, proprietarul Twitter, formeaza o echipa de cercetatori si ingineri AI, potrivit FT, si este, de asemenea, in discutii cu unii investitori ai SpaceX si Tesla despre investitii in noua sa afacere. Planul lui Musk in acest sens vine la cateva saptamani dupa ce un grup de cercetatori si directori in domeniul AI, inclusiv el insusi, a cerut o pauza de sase luni in dezvoltarea unor sisteme mai puternice decat GPT-4 a OpenAI, invocand potentiale riscuri pentru societate. Companiile de tehnologie, de la Microsoft la Alphabet, compania mama a Google, fac eforturi pentru a include Generative AI,…