ROBOR, în scădere. La ce valoare a ajuns miercuri

Indicele ROBOR la 3 luni, în funcţie de care se calculează costul creditelor de consum în lei cu dobândă variabilă, a scăzut miercuri la 7,96% pe an, de la 7,98% pe an, cu o zi în urmă, conform datelor publicate de Banca Naţională a României (BNR).La începutul acestui an, indicele ROBOR la 3 luni… [citeste mai departe]