- Elon Musk, 49 de ani, este pe cale sa devina cea mai bogata persoana de pe planeta, dupa ce prețul acțiunilor Tesla a crescut cu 2,8%. In acest moment, inginerul nascut in Africa de Sud are o avere cu 3 miliarde de dolari mai mica decat cea a fondatorului Amazon, Jeff Bezos, informeaza Bloomberg, citata…

- ​Anul trecut, Jeff Bezos, proprietarul Amazon, si Elon Musk, fondatorul Tesla si SpaceX, si-au crescut averile cu circa 217 miliarde de dolari în total, în ciuda crizei aduse de pandemie, scrie BusinessInsider. La ce averi au ajuns cei doi miliardari, aflati pe primele doua locuri în…

- Elon Musk ocupa locul intai in clasamentul „Business Person of the Year”, realizat de revista americana Fortune. Averea fondatorului Tesla a crescut anul acesta cu 115 miliarde de dolari si a ajuns la 142 de miliarde de dolari, anunța MEDIAFAX. Astfel, miliardarul in varsta de 49 de ani a…

- In urma cu un an de zile Elon Musk, șeful Tesla, a spus ca mașinile autonome vor face ca valoarea companiei va depași 500 de miliarde de dolari. Marți capitalizarea bursiera a Tesla a depașit 520 de miliarde de dolari, ca urmare a creșterii cu 5,1% a acțiunilor companiei, pana la 548 de dolari pe acțiune,…

- Elon Musk l-a devansat pe cofondatorul Microsoft, Bill Gates, și a devenit cea de-a doua cea mai bogata persoana din lume, potrivit Bloomberg Billionaires Index . Valoarea neta a CEO-ului Tesla se ridica acum la aproximativ 128 de miliarde de dolari, dupa ce a crescut cu nu mai puțin de 100 de miliarde…

- Omul de afaceri Elon Musk l-a devansat pe fondatorul Microsoft, Bill Gates, in clasamentul miliardarilor, publicat luni de Bloomberg, informeaza Hotnews. Cu o avere totala estimata la 127,9 miliarde de dolari, Musk a devenit al doilea cel mai bogat om de pe planeta, mai arata sursa citata. Avereamagnatului…

- Elon Musk l-a depașit pe Bill Gates și a devenit al doilea cel mai bogat om din lume, dupa Jeff Bezos. Musk și-a adaugat $7,2 miliarde la avere in aceasta noapte, dupa creșterea acțiunilor Tesla pe bursa, ajungand sa fie creditat cu $127,9 miliarde. De la inceputul anului averea lui Musk a crescut cu…

- De la inceputul anului, averea omului de afaceri de 49 de ani a crescut cu 100,3 miliarde de dolari, marcand un plus de 7,2 miliarde de dolari intr-o singura zi prin cresterea cu 6,5- a pretului actiunilor companiei sale de masini electrice Tesla. Cu o avere estimata de 182 miliarde de dolari, seful…