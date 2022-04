Elon Musk l-a acuzat pe cofondatorul Microsoft, Bill Gates, că a făcut plasamente de tip short-selling pentru acţiunile Tesla Intr-un tweet de vineri, CEO-ul Tesla a recunoscut ca l-a intrebat pe Gates daca vinde in lipsa actiuni ale producatorului de masini electrice. Cand investitorii scurteaza o actiune, ei pariaza ca pretul activului va scadea. ”Am auzit de la mai multi oameni de la TED ca Gates mai avea jumatate de miliard investita in short-selling cu actiuni Tesla, motiv pentru care l-am intrebat, asa ca nu este tocmai secret”, a spus Musk in tweet. El a raspuns la intrebarea unui utilizator de Twitter, daca o captura de ecran a unei presupuse conversatii text intre cei doi miliardari era reala. Raspunsul sefului… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

