- SpaceX, compania spatiala a miliardarului Elon Musk, a devenit a doua cea mai valoroasa firma privata din lume, cu o evaluare de peste 100 de miliarde de dolari, in urma unei vanzari de actiuni catre investitorii existenti, transmite CNBC.

- Compania aeriana Star East, care a operat, pe 22 august, un zbor pana la Kabul, apare pe Flight Radar cu un al doilea zbor efectuat in capitala Afganistanului, marți, 24 august. Firma de aviație, care are in dotare doua avioane de pasageri, a zburat și duminica, 22 august, pengtru a aduce romani evacuați…

- Blue Origin, compania aerospațiala condusa de Jeff Bezos, a dat in judecata NASA, dupa decizia agenției aerospațiale americane de a acorda un contract de construire a landerului lunar de 2,9 miliarde de dolari companiei SpaceX. Compania respectiva este deținuta, dupa cum bine se știe, de catre Elon…

- Dupa luni de proteste fața de decizia NASA de a alege compania SpaceX pentru construirea unui modul de aterizare pe Luna, Blue Origin, compania aerospațiala a lui Jeff Bezos, a apelat la un tribunal federal impotriva agenției spațiale americane. „Blue Origin a depus o plangere la Curtea Federala pentru…

- Va fi intr-o zi Germania la fel de renumita pentru rachetele sale cum este pentru mașinile sale? Aceasta urmaresc mai multe startup-uri: sa fie rivali ai firmei americane SpaceX in cursa pentru dezvoltarea mini-lansatoarelor, aceste viitoare „taxiuri” spațiale care transporta sateliți mici. La sfarșitul…

- Runda de finantare a fost condusa de Vy Capital din Dubai. Finantarea a avut loc la doi ani dupa ce Neuralink a atras 51 de milioane de dolari. Investitiile totale in companie se ridica in prezent la 363 de milioane de dolari, potrivit firmei Crunchbase, care urmareste evolutia stratupurilor. Fondata…

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali. Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania a solicitat…

- SpaceX, compania lui Elon Musk, a primit un contract pentru prima misiunea NASA pe satelitul Europa. "Luna" lui Jupiter este principalul candidat in cautarea vietii in sistemului solar, relateaza Reuters.