- In timp ce Elon Musk trecea prin a doua zi de marturii, la San Francisco, in procesul legat de tweetul sau din 2018 privind privatizarea Tesla Inc., averea sa cunostea cea mai mare crestere din ultimele doua luni de zile, a raportat Bloomberg. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Bernard Arnault, 73 de ani, directorul executiv al companiei LVMH, care deține brandul de lux Louis Vuitton, a preluat pentru scurt timp titlul de cel mai bogaț om din lume. Arnault are avere de 185,3 miliarde de dolari, scrie agenția Reuters , care citeaza Forbes. Elon Musk, 51 de ani, patronul Tesla…

- Elon Musk a devenit mai sarac in acest an cu 100,5 miliarde de dolari, arata datele Bloomberg. Cu toate acestea, iși menține prima poziție in topul bogaților lumii, cu o avere de 169,8 miliarde de dolari.

- Averea neta a lui Elon Musk - directorul general al Tesla, SpaceX si Twitter - a scazut cu 100,5 miliarde de dolari anul acesta, conform Bloomberg Billionaires Index, dar acesta ramane cel mai bogat om din lume, cu o avere de 169,8 miliarde de dolari, informeaza site-ul finance.yahoo.com.

- Amazon, Jeff Bezos, intenționeaza sa doneze cea mai mare parte din averea sa de 124 de miliarde de dolari, a declarat acesta pentru CNN. Fondatorul Amazon, Jeff Bezos, a spus, la CNN, ca intenționeaza sa doneze cea mai mare parte a averii sale de 124 de miliarde de dolari. Bezos, in varsta de 58…

- Averea fondatorului Tesla, SpaceX, NeuraLink, iar acum patronul Twitter, a scazut sub 200 de miliarde de dolari in acest an.In 2021, averea neta a lui Elon Musk depașea 300 de miliarde de dolari, depașind cu mult și al doilea cel mai bogat om al lumii, Bernard Arnault, miliardarul francez care deține…

- Directorul executiv al FTX – o platforma de schimb de criptomonede, Sam Bankman-Fried, care deținea luni active in valoare de 16 miliarde de dolari la inceputul saptamanii, și-a vazut marți averea redusa cu 94%, pana la valoarea de 1 miliard de dolari, scrie Business Insider. Aceasta reprezinta cea…

- Elon Musk a intrat miercuri in sediul Twitter din San Francisco cu o chiuveta in brațe, transmițand un mesaj prin acest gest chiar pe contul sau de Twitter, potrivit news.sky.com . Miliardarul a postat videoclipul la o zi dupa ce s-a informat ca ar putea inchide preluarea site-ului in valoare de 44…