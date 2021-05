Elon Musk: ”Între monedele fără acoperire ale guvernelor şi criptomonede le prefer pe ultimele” ”Adevarata lupta este intre monedele fara acoperire si cripto. Prin comparatie, le sustin pe ultimele”, a afirmat Musk pe Twitter, raspunzand unui utilizator care l-a intrebat ce crede despre oamenii care sunt furiosi pe el din cauza cripto. Musk a facut anterior comparatie intre banii fara acoperire in active si bitcoin si scrie deseori tweeturi care determina cresterea sau scaderea bitcoin si a dogecoin. In luna februarie, bitcoin a crescut dupa ce Tesla a dezvaluit ca a cumparat bitcoin in valoare de 1,5 miliarde de dolari si ca in curand va accepta criptomoneda ca forma de plata pentru masini.… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

