Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk intentioneaza sa desfiinteze aproximativ 3.700 de locuri de munca la Twitter, respectiv jumatate din forta de munca a companiei, in incercarea de a reduce costurile, potrivit unor surse din companie citate de Bloomberg News, anunța News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri.…

- Elon Musk intentioneaza sa desfiinteze aproximativ 3.700 de locuri de munca la Twitter, respectiv jumatate din forta de munca a companiei, in incercarea de a reduce costurile, potrivit unor surse din companie citate de Bloomberg News.

- Elon Musk planuiește sa elimine aproximativ 3.700 de locuri de munca la Twitter, dupa preluarea rețelei de socializare, cu alte cuvinte sa renunțe la jumatate din forța de munca a companiei, in incercarea de a reduce costurile, a relatat miercuri Bloomberg News, citand mai persoane familiare cu acest…

- Noul proprietar al Twitter va informa vineri personalul afectat, potrivit articolului. Bloomberg a mai relatat ca Musk intentioneaza sa inverseze politica existenta a companiei de social media, de a lucra de oriunde, si va solicita angajatilor sa lucreze de la birou, desi s-ar putea face unele exceptii.…

- LIBERI… Vești bune pentru bugetari: ii așteapta o noua minivacanța de cinci zile. Potrivit unei decizii luate de Guvern inca de la inceputul anului, 2 decembrie va fi zi libera. Autoritațile s-au gandit sa lege cele doua sarbatori legale, mai exact Sfantul Andrei, care pica pe 30 noiembrie, și Ziua…

- Elon Musk intentioneaza sa concedieze aproximativ 75% din cei 7.500 de angajati ai Twitter daca va reusi sa cumpere reteaua sociala, potrivit informatiilor publicate de Washington Post. Miliardarul a dezvaluit potentialilor investitori ca intentioneaza sa reduca numarul angajatilor Twitter la aproximativ…

- George si Alfred Degiorgio, care au pledat vinovati in prima zi a procesului, au fost condamnati pentru fabricarea, plasarea si detonarea bombei care a ucis-o pe jurnalista de 53 de ani in masina ei, relateaza Agerpres. „Judecata de astazi este un alt pas important pentru a face dreptate familiei Caruana…

- NEINȚELEGERI… Scandalurile se țin lanț in balciul organizat, in aceasta perioada, in municipiul Vaslui, iar tot mai mulți cetațeni arata cu degetul spre angajații parcului de distracții, care dupa lasarea serii s-ar lasa cuprinși de tot felul de stari, mai mult sau mai puțin euforice. Din aceasta cauza,…