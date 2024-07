Elon Musk, celebrul miliardar și antreprenor american, a starnit ingrijorare in urma incidentului de la mitingul lui Donald Trump, dezvaluind ca in ultimele opt luni a fost ținta a doua tentative de asasinat. Musk a subliniat gravitatea acestor incidente, evidențiind creșterea violenței și instabilitații din societate. Elon Musk, aceeași soarta ca Trump Pe platforma X, […] The post Elon Musk, in situația lui Trump. A fost ținta a doua tentative de asasinat appeared first on Puterea.ro .