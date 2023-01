Stiri pe aceeasi tema

- INCREDIBIL…Comuna Bunești-Averești a cunoscut o dezvoltare uluitoare prin atragerea in zona a unui important investitor, care a facut cea mai moderna plantație de vie din Romania (peste 640 de hectare), cat și un combinat de vinificație de ultima generație, o investiție de peste 14,5 miloane de euro.…

- Activista de mediu suedeza Greta Thunberg a reacționat vineri fața de reținerea milionarului Andrew Tate in Romania dupa ce acesta a ironizat-o in urma cu cateva zile pe rețelele de socializare. „Asta se intampla cand nu iți reciclezi cutiile de pizza”, a scris joi pe Twitter activista suedeza. Thunberg…

- Controversatul influencer online Andrew Tate a fost reținut in București, impreuna cu fratele sau Tristan, in cadrul unei anchete privind comiterea infracțiunilor de trafic de persoane și viol.