Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk l-a ironizat din nou pe Jeff Bezos, rivalul sau din cursa spațiala, pe motiv ca acesta s-ar concentra mai mult pe încercarile de a face lobby pe lânga guvernul american în loc sa se concentreze pe dezvoltarea de rachete, scrie The Independent.Cei doi au ocupat intermitent…

- Virgin Galactic a redeschis vanzarile de bilete pentru zborurile sale spațiale, la un preț de 450.000 dolari pe loc, scrie BBC. Compania condusa de miliardarul Richard Branson a finalizat primul sau zbor complet cu echipaj catre marginea spațiului in iulie. Firma spera sa inceapa zborurile comerciale…

- Miliardarul american Jeff Bezos, care a efectuat recent un zbor in spatiu, s-a oferit luni sa achite pana la 2 miliarde de dolari din costurile NASA daca agentia spatiala americana ii va atribui companiei sale, Blue Origin, un contract ce prevede dezvoltarea unui vehicul spatial conceput pentru asolizarea…

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali, scrie News.ro . Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania…

- Bezos a declarat ca Blue Origin va renunta la toate platile, pana la 2 miliarde de dolari, din partea NASA in actualul si in urmatorii doi ani fiscali guvernamentali. Blue Origin si-ar finanta, de asemenea, propria misiune pe orbita joasa a Pamantului, potrivit Bezos. In schimb, compania a solicitat…

- VSS Unity, care transporta, de asemenea, doi piloti si alti trei pasageri, a aterizat pe o pista la baza Spaceport America, in statul american New Mexico, in jurul orei locale 09:40 (15:40 GMT).Richard Branson - care inca in timp ce se afla la bordul navei care il aducea pe Pamant a descris o "experienta…

- Agenția Spațiala Europeana spera sa angajeze și sa trimita pentru prima data in spațiu un astronaut cu o dizabilitați fizice, a anunțat vineri șeful ESA Josef Aschbacher. Potrivit acestuia, sute de potențiali para-astronauți au aplicat deja pentru acest rol, informeaza Reuters . ESA tocmai a incheiat…

- Anuntul ca Jeff Bezos (Amazon) va calatori in spatiu cu primul echipaj al companiei Blue Origin scoate in evidenta obsesia pe care unii miliardari o au de a porni in cucerirea spatiului, o idee impartasita si de Elon Musk (Tesla) sau de Richard Branson (Virgin).