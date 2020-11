Elon Musk îl depăşeşte pe Bill Gates şi devine al doilea cel mai bogat om din lume după Jeff Bezos Averea antreprenorului in varsta de 49 de ani, nascut in Africa de Sud, a crescut cu 7,24 de miliarde de dolari intr-o singura zi, luni, si a ajuns la 128 de miliarde de dolari. Ultramediatizatul om de afaceri, cofondatorul societatii spatiale SpaceX, i-a depasit in cateva saptamani pe Mark Zuckerberg, CEO-ul Facebook, si pe Bernard Arnault, CEO-ul grupului de lux LVMH. Pe podiumul miliardarilor, el se afla doar in spatele lui Jeff Bezos, fondatorul gigantului comertului online Amazon, a carui avere este estimata la 182 de miliarde de dolari. Bill Gates este pe locul trei, cu o avere evaluata… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Marti, la debutul tranzactiilor pe Wall Street, actiunile Tesla au crescut cu pana la 3,9-, la o valoare record de 542,35 dolari, ceea ce a evaluat compania pentru o scurta perioada de timp la 514 miliarde de dolari. In total, titlurile Tesla s-au apreciat cu aproape 28- dupa ce S&P Dow Jones Indices…

- Antreprenorul Elon Musk l-a devansat pe fondatorul Microsoft Bill Gates, devenind al doilea cel mai bogat om de pe planeta, cu o avere totala de 127,9 miliarde de dolari, in clasamentul miliardarilor publicat luni de Bloomberg, citat marti de dpa, noteaza Agerpres. De la inceputul anului, averea…

- Elon Musk l-a depașit pe Bill Gates și a devenit al doilea cel mai bogat om din lume, dupa Jeff Bezos. Musk și-a adaugat $7,2 miliarde la avere in aceasta noapte, dupa creșterea acțiunilor Tesla pe bursa, ajungand sa fie creditat cu $127,9 miliarde. De la inceputul anului averea lui Musk a crescut cu…

- Elon Musk, CEO-ul Tesla, urmeaza sa-l depașeasca pe fondatorul Facebook, Mark Zuckerberg, și va deveni al treilea cel mai bogat om din lume, dupa ce acțiunile Tesla au crescut cu 13% in urma anunțului ca producatorul de mașini electrice va fi inclus in indicele S&P 500, informeaza The Guardian.

- Elon Musk a pierdut marti 16,3 miliarde de dolari, cel mai sever declin inregistrat intr-o singura zi in istoria indicelui miliardarilor realizat de Bloomberg, dupa ce actiunile Tesla s-au prabusit.

- Lovitura dura pentru cei mai bogați oameni ai lumii, Elon Musk, Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, dar și alți miliardari au pierdut in aceasta saptamana 44 de miliarde de dolari, dupa caderile de la bursa de ,joi, potrivit Businessinsider.Jeff Bezos, CEO-ul Amazon a inregistrat cea mai mare pierdere este…

- CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, a ajuns, miercuri, sa aiba o avere de peste 202 miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg Billionaires Index, conform Mediafax.El a devenit astfel, prima persoana din lume care a depasit pragul de 200 de miliarde de dolari. Bezos este acum mai bogat…

- CEO-ul Amazon, Jeff Bezos, a ajuns, miercuri, sa aiba o avere de peste 202 miliarde de dolari, potrivit indicelui Bloomberg Billionaires Index. El a devenit astfel, prima persoana din lume care a depasit pragul de 200 de miliarde de dolari. Bezos este acum este mai bogat cu 78 de miliarde de dolari…