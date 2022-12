Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk l-a atacat dur duminica pe Anthony Fauci, consilierul in exercitiu la Casa Alba pentru pandemia de COVID-19, intr-un mesaj pe Twitter care a starnit imediat controverse, noteaza AFP, citata de Agerpres.ro. „My pronouns are Prosecute/Fauci” (Ma numesc Judecati/Fauci), a scris patronul platformei…

- Fostul presedinte republican al SUA, Donald Trump, solicita desfiintarea Constitutiei americane, insistand asupra faptului ca ar fi pierdut in urma unei fraude alegerile din 2020 in fata democratului Joe Biden, relateaza agentia EFE. Mesajul a fost postat pe reteaua sa de socializare Truth Social, in…

- In timp ce predecesorul sau Donald Trump a anuntat o a treia candidatura la Casa Alba, presedintele Joe Biden a scris pe Twitter: "Donald Trump a dezamagit America", transmite CNN, informeaza News.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Donald Trump și-a anunțat oficial candidatura pentru un nou mandat la Casa Alba. Replica președintelui american nu a intarziat sa apara, acesta postand pe Twitter un mesaj la adresa fostului sau contracandidat.

- Președintele american Joe Biden, incurajat de rezultatele preliminare ale alegerilor de la jumatatea mandatului in care democrații au avut rezultate mai bune decat se așteptau, a declarat miercuri ca ziua alegerilor de marți a fost buna pentru democrație, dar rezultatele au aratat ca americanii au ramas…

- Alesii republicani americani intentioneaza sa declanseze anchete de amploare asupra administratiei lui Joe Biden daca redobandesc marti controlul asupra Camerei Reprezentantilor, a dat asigurari liderul lor din camera inferioara a Congresului, Kevin McCarthy, intr-un interviu difuzat luni pe CNN, relateaza…

- La data de 8 noiembrie 2022 se desfașoara alegeri in America, scopul acestora fiind desemnarea membrilor Congresului Statelor Unite. Acest tip de scrutin este denumit „alegeri de mijloc de mandat” (in condițiile in care actualul șef al statului, Joe Biden, este la mijlocul mandatului sau la Casa Alba).…

- Fostul presedinte american Donald Trump a dat in judecata postul american CNN, pe care-l acuza de defaimare, din cauza ca se teme ca ar candida din nou la fotoliul de la Casa Alba in 2024 si-i torpileaza astfel candidatura in mod continuu, si ii cere despagubiri in valoare de 475 de milioane de dolari,…