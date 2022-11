Stiri pe aceeasi tema

- In acest weekend, miliardarii și vedetele au petrecut Halloween intr-un loc din Romania cu o istorie cunoscuta in toata lumea. Castelul Bran, aflat in inima Transilvaniei, cunoscut și sub numele de Castelul lui Dracula, este singurul care corespunde descrierii lui Bram Stoker, cunoscutul scriitor irlandez…

- Vestea ca Elon Musk a organizat o petrecere de Halloween unde invitata speciala ar fi fost Angelina Jolie a creat haos in țara noastra. Insa, in decursul zilei de astazi s-a dovedit ca totul a fost un zvon fals, deoarece actrița nu ar fi intrat pe teritoriul Romaniei. Iata unde a fost vazuta Angelina…

- Castelul Bran este una dintre cele mai de interes atracții turistice din Romania, mai ales din partea turiștilor straini. Acesta a revenit in atenția oamenilor in urma cu doua zile, cand s-a aflat vestea ca Elon Musk l-a inchiriat pentru o mega-petrecere de Halloween. Insa, cați știu cine este Dominic…

- Toata lumea il cunoaște pe Elon Musk, insa puțini il știu pe prietenul lui, Peter Andreas Thial. Cei doi sunt prieteni de 20 de ani, iar Peter Andreas Thiel a fost prezent la Castelul Bran, la petrecerea de Halloween organizata de Elon Musk. Iata cine este miliardarul american Peter Andreas Thiel.

- Elon Musk a organizat o super-petrecere in țara noastra, iar vestea venirii lui in Romania a creat haos, mai ales pe Internet. Zvonul ca miliardarul organizeaza o petrecere de Halloween la Castelul Bran a aparut tarziu, acesta fiind un o personalitate discreta. Situația a fost vazuta din mai multe puncte…

- Cel mai bogat om din lume, Elon Musk, a decis sa petreaca festivitatea de Halloween in Romania. Șeful Tesla și Twitter nu a venit singur in țara noastra, ci insoțit de un grup de miliardari și vedete de top. Calatoria VIP-urilor americane a inceput la Poiana Brașov, la un hambar unde au fost servite…

- Noi detalii din interiorul petrecerii miliardarilor lumii de la Castelul Bran! Elon Musk a angajat un regizor special pentru Dracula’s Experience. Cel mai bogat om din lume va petrece Halloween-ul in Romania alaturi de alți 140 de invitați de seama. Printre aceștia se afla și cateva romance. Cine sunt…

- Elon Musk și bogații lumii vin in Romania. Miliardarul face petrecere de Halloween la Castelul Bran, alaturi de alți magnați, dar și de celebritați de la Hollywood. Potrivit informațiilor, peste 200 de persoane vor lua parte la acest eveniment. Angelina Jolie a fost și ea invitata, iar actrița Julia…