Stiri pe aceeasi tema

- Fostul presedinte american Donald Trump a salutat vineri faptul ca de acum inainte Twitter "a intrat pe maini bune", dupa ce Elon Musk a cumparat reteaua sociala, relateaza France Presse, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Elon Musk s-a angajat sa incheie contractul de 44 de miliarde de dolari cu Twitter pana vineri, intr-o videoconferinta cu bancherii care ajuta la finantarea tranzactiei, a relatat marti Bloomberg News, citand persoane care cunosc acest subiect. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Elon Musk intentioneaza sa elimine aproape 75% din posturi la platforma de retea sociala Twitter daca preia compania, a relatat joi Washington Post, citat vineri de DPA. Musk planuieste sa reduca numarul de angajati la companie de la 7.500 la aproximativ 2.000, potrivit Washington Post. Fii…

- Elon Musk este investigat de autoritațile federale in legatura cu comportamentul sau in cadrul tranzacției de preluare a Twitter, in valoare de 44 de miliarde de dolari, a declarat compania de socializare intr-un document judiciar publicat joi, scrie Reuters. Fii la curent cu cele mai noi…

- Președintele Volodimir Zelenski a raspuns la postarea lui Elon Musk pe Twitter despre razboiul Rusiei in Ucraina prin crearea unui sondaj pentru a vota care Musk le place mai mult - cel care susține Ucraina sau Rusia. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Elon Musk a trimis Twitter o noua scrisoare de reziliere a acordului de preluare a companiei, pentru a include o plangere recenta din partea fostului sef de securitate al companiei de social media, ca un alt motiv pentru a anula afacerea de 44 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Fii…

- Twitter trebuie sa-i ofere lui Elon Musk documente de la un fost director al companiei, despre care Musk a spus ca sunt esentiale in calcularea conturilor false de pe platforma, potrivit unui unei hotarari judecatoresti, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Elon Musk acuza Twitter de frauda, susținand ca platforma de socializare l-a indus in eroare cu privire la aspectele cheie ale afacerii sale inainte de a accepta achiziția de 44 de miliarde de dolari, pe masura ce lupta in instanța se incinge, anunța mediafax. Fii la curent cu cele mai noi…