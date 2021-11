Stiri pe aceeasi tema

- Miliardarul Elon Musk a scris luni noaptea pe Twitter ca Tesla nu a semnat inca un acord cu compania de inchirieri de masini Hertz pentru livrarea de automobile electrice. Tweetul miliardarului contrazice un anunt si o reclama publicate de Hertz pe 25 octombrie, care au dus la cresterea capitalizarii…

- Elon Musk i-a raspuns directorul Programului Alimentar Mondial, David Beasley, care a declarat intr-un interviu acordat CNN in luna octombrie, ca un grup mic de indivizi ultrabogați ar putea ajuta la rezolvarea foametei globale cu doar o fracție din averea lor neta, potrivit CNN. Miliardarii trebuie…

- Regatul Unit a anuntat luni ca a solicitat convocarea Consiliului ONU pentru drepturile omului intr-o sesiune de urgenta consacrata situatiei din Sudan, unde saptamana trecuta a avut loc o lovitura de stat, transmite Reuters. ''Actiunile armatei sudaneze sunt o tradare pentru revolutia, tranzitia…

- Gigantul Coca-Cola Co. este aproape de un acord de preluare a tuturor actiunilor la BodyArmor pentru 5,6 miliarde de dolari, in urma unei tranzactii care evalueaza producatorul de bauturi sportive la aproximativ opt miliarde de dolari, informeaza un articol publicat in The Wall Street Journal, preluat…

- Antonio Gracias, un fost membru al consiliului de administratie al Tesla, al carui mandat a expirat in aceasta luna, a anuntat in aceeasi zi intentia de a vinde actiuni ale companiei de 610 milioane de dolari. Tesla a devenit luni a cincea companie a carei evaluare a atins pragul de 1.000 de miliarde…

- În ceea ce pare a fi un caz de identitate greșita, prețul acțiunilor unei companii mai puțin cunoscute din Canada a crescut vertiginos dupa ce Mark Zuckerberg a anunțat în urma cu o zi ca Facebook își va schimba numele în „Meta”, relateaza Reuters.În…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, s-a adresat unei adunari de 200 de directori ai Volkswagen, printr-un apel video, la invitatia directorului general al grupului auto german, Herbert Diess, care doreste sa isi mobilizeze subalternii pentru trecerea mai rapida la vehiculele electrice, transmite…