Elon Musk l-a acuzat pe cofondatorul Microsoft, Bill Gates, ca a facut plasamente de tip short-selling pentru actiunile Tesla, transmite Reuters, potrivit news.ro.

Cu o valoare neta raportata de peste 300 de miliarde de dolari, CEO-ul Tesla și SpaceX, Elon Musk, a spus ca iși poate „permite din punct de vedere tehnic" sa achiziționeze Twitter și ca are, de asemenea, planuri de a schimba experiența utilizatorului pe platforma principala de socializare, conform…

- Oferta directorului Tesla, Elon Musk, pentru preluarea Twitter a generat speculatii ca acesta ar putea restabili contul lui Donald Trump, daca va reusi sa achizitioneze platforma de social media. Fostul lider de la Casa Alba a spus insa ca "probabil" nu se va intoarce pe Twitter, relateaza joi agentia…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, a dezvaluit ca detine un pachet de 9,2% din actiunile Twitter, in valoare de aproape 3 miliarde de dolari, care il face cel mai mare actionar al platformei de microblogging, informatie care a dus la o crestere de peste 25% a titlurilor companiei, transmite…

Elon Musk, CEO-ul Tesla si cel mai bogat om din lume, a achizitionat o parte semnificativa din compania de socializare Twitter, reiese dintr-un raport publicat la Securities and Exchange Commission (SEC – autoritatea de reglementare a burselor americane), conform CNBC.

Elon Musk, liderul Tesla si cel mai bogat om din lume, a anuntat sambata pe Twitter ca "se gandeste serios" la construirea unei noi platforme de socializare, relateaza Reuters.

- Constructorul american de automobile electrice Tesla va inmana marti clientilor primele automobile Model Y produse la uzina sa de la Gruenheide, in apropiere de Berlin, rezultatul unei investitii de cinci miliarde de euro care ofera companiei primul sau hub de productie din Europa, transmite Reuters.…

- Ziua de 8 martie reprezinta finalul starii de alerta in Romania, la doi ani de la declansarea pandemiei. 62% dintre candidatii romani au declarat in ultimul sondaj realizat pe platforma de recrutare BestJobs ca ar alege sa lucreze de la birou sau cel putin in format hibrid, in timp ce 38% ar prefera…