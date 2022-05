Stiri pe aceeasi tema

- Elon Musk a afirmat ca detine 7,14 miliarde de dolari pentru a finanta preluarea Twitter, mentionand printre investitori pe co-fondatorul Oracle Larry Ellison si printul si omul de afaceri saudit Al-Walid bin Talal, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- Elon Musk a anunțat ca 19 investitori, inclusiv Larry Ellison de la Oracle, au promis ca vor contribui cu 7,14 miliarde dolari pentru ca Musk sa finanțeze preluarea Twitter. Musk va cumpara Twitter cu 44 miliarde dolari și are nevoie de investitori și de sprijinul celor mai mari banci.

- Aprilie a fost o luna de foc pentru Twitter, ea incepand cu Elon Musk care cumpara 9.2% din reteaua de socializare. Apoi la mijlocul lunii a venit si oferta de achizitionare a 100% din retea pentru 43 de miliarde de dolari. A urmat o potentiala strategie de „pilula otravita” si in cele din urma acceptarea…

- Elon Musk a devenit patronul Twitter in urma unei tranzacții de 44 de miliarde de dolari, scrie The Guardian . Twitter a a acceptat astfel acordul de preluare a companiei de catre patronul Tesla, cel mai bogat om din lume. Twitter a acceptat sa se vanda lui Elon Musk, iar in urma tranzacției, Musk…

- Elon Musk a devenit patronul Twitter in urma unei tranzactii de 44 de miliarde de dolari. Twitter a a acceptat astfel acordul de preluare a companiei de catre patronul Tesla, cel mai bogat om din lume. Twitter a acceptat sa se vanda lui Elon Musk, iar in urma tranzactiei, Musk a ajuns la conducerea…

- Inevitabilul s-a petrecut: dupa ce a cumparat 9.2% din Twitter, Elon Musk vine cu o oferta pentru a cumpara intreaga companie. CEO-ul Tesla si SpaceX a facut o oferta finala pentru 100% din companie la suma de 54.2 dolari per actiune. Asta inseamna 43 de miliarde de dolari. In acest moment valoarea…

- Elon Musk a oferit 43 de miliarde de dolari pentru preluarea Twitter, dar la cateva ore de la aparitia informatiei a spus ca nu este sigur ca va putea cumpara compania de social media, transmite CNBC. Musk a facut declaratiile la conferinta TED2022 de la Vancouver, la doar cateva ore dupa ce a dezvaluit…

- Deși Tesla a fost lovita și ea de instabilitatea pieței cripto, compania lui Elon Musk inca deține 2 miliarde de dolari in bitcoin. Producatorul de vehicule electrice a suferit o pierdere din depreciere de 101 milioane de dolari, noteaza CNN . Compania are inca aproximativ 2 miliarde de dolari in bitcoin…