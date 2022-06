Stiri pe aceeasi tema

- Noi fabrici de automobile ale Tesla Inc. (TSLA.O) din Texas si Berlin "pierd miliarde de dolari" in timp ce se straduiesc sa creasca productia din cauza lipsei de baterii si a problemelor portuare din China, a declarat directorul executiv Elon Musk, intr-un interviu publicat miercuri, potrivit Reuters.…

- ”Atat fabrica din Berlin, cat si cea din Austin sunt niste furnale gigantice de bani in acest moment. Este intr-adevar ca un raget urias, care este sunetul banilor in flacari”, a declarat Musk, intr-un interviu divizat in trei parti, ultima fiind publicata miercuri. Musk a declarat ca fabrica Tesla…

- Musk a trimis un e-mail directorilor Tesla, spunand ca are un ”o presimtire foarte rea” despre economie si a cerut reducerea locurilor de munca, transmite Reuters. Informatia a aparut dupa ce Musk cere tuturor angajatilor Tesla si SpaceX sa inceteze munca de la distanta si sa lucreze la birou cel putin…

- Directorul general al Tesla, Elon Musk, le-a cerut angajatilor sa se intoarca la birou sau sa paraseasca compania, potrivit unui e-mail trimis angajatilor si vazut de Reuters. "Toata lumea de la Tesla trebuie sa petreaca cel putin 40 de ore la birou pe saptamana. Daca nu vii, vom presupune ca ai demisionat",…

- Directorul executiv Elon Musk le-a cerut angajaților sa se intoarca la birou sau sa paraseasca compania, potrivit unui e-mail trimis catre ei marți seara, scrie Reuters. „Toata lumea de la Tesla trebuie sa petreaca cel puțin 40 de ore la birou pe saptamana. Daca nu va prezentați, vom presupune ca ați…

- Tesla Inc a raportat livrari record de vehicule electrice, in primul trimestru din 2022, in linie cu estimarile analistilor, transmite Reuters, informeaza AGERPRES . In schimb, producatorul auto cu cea mai mare capitalizare bursiera a avertizat ca in perioada ianuarie-martie 2022 productia a scazut…

- Compania a produs in primele trei luni ale anului 305.407 vehicule. In aceeasi perioada a anului trecut, Tesla a livrat 184.800 de vehicule si a produs 180.388 de unitati. Compania a deschis recent o noua fabrica in Brandenburg, Germania, si a organizat ceremonia de inaugurare pe 22 martie. Tesla intentioneaza,…