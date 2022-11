Stiri pe aceeasi tema

- Intr-un e-mail trimis joi seara, Elon Musk ii anunta pe angajati ca vor primi pana vineri la pranz o notificare prin care vor fi informati cu privire la statutul lor de angajati. „In cazul in care angajarea dvs. nu este afectata, veti primi o notificare prin intermediul e-mailului dvs. de la Twitter.…

- Vor fi concedieri in masa la Twitter dupa preluarea companiei de catre Elon Musk. Vineri, angajații vor fi anunțati prin e-mail daca iși pastreaza sau iși pierd locul de munca, potrivit Mediafax. Twitter a luat decizia de a disponibiliza o parte din personal dupa preluarea companiei de catre Elon…

- Incep concedierile in masa la Twitter. Angajații companiei, cumparate de Elon Musk, au primit deja și un mesaj cu referire la concedierile care vor urma sa inceapa saptamana viitoare. Care este ziua cand se va incepe demiterea celor care lucreaza pentru platforma de streaming și care este mesajul afișat…

- Elon Musk planuiește sa elimine aproximativ 3.700 de locuri de munca la Twitter, dupa preluarea rețelei de socializare, cu alte cuvinte sa renunțe la jumatate din forța de munca a companiei, in incercarea de a reduce costurile, a relatat miercuri Bloomberg News, citand mai persoane familiare cu acest…

- Miliardarul a dizolvat consiliul de administrație al Twitter, arata un dosar al companiei, in timp ce angajații Twitter se pregatesc pentru noile restructurari care ar putea viza pana la un sfert din personal, potrivit The Guardian . The Washington Post a relatat luni ca echipa lui Musk a discutat despre…

- Elon Musk a asigurat Comisia Europeana ca Twitter va continua sa respecte regulile europene dure privind controlul conținutului ilegal din online dupa ce rețeaua de socializare a trecut in proprietatea sa, au declarat luni surse din cadrul UE. Saptamana trecuta, dl Musk i-a spus comisarului european…

- Elon Musk intentioneaza sa concedieze aproximativ 75% din cei 7.500 de angajati ai Twitter daca va reusi sa cumpere reteaua sociala, potrivit informatiilor publicate de Washington Post. Miliardarul a dezvaluit potentialilor investitori ca intentioneaza sa reduca numarul angajatilor Twitter la aproximativ…

- Elon Musk a trimis Twitter o noua scrisoare de reziliere a acordului de preluare a companiei, pentru a include o plangere recenta din partea fostului sef de securitate al companiei de social media, ca un alt motiv pentru a anula afacerea de 44 de miliarde de dolari, transmite Reuters. Fii…